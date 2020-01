Chance per Pedro, l’occasione che può cambiare il suo futuro

Come riportato da Repubblica, Iachini vuole giudicare sul campo Pedro prima di dare il via libera ad una eventuale cessione in prestito o titolo definitivo. Contro il Bologna di Mihajlovic, il brasiliano si gioca una maglia da titolare con Vlahovic. Il nuovo tecnico gigliato sta riflettendo sulle possibili soluzioni in attacco, molto dipenderà dalle condizioni di Federico Chiesa. L’infortunio è alle spalle, ma la società non vuole forzare i tempi per evitare ricadute. Nel caso in cui la caviglia del 25 gigliato dia risposte positive, verrà scelto l’attacco a due con uno tra Vlahovic o Pedro accanto a Chiesa. La punta brasiliana è l’acquisto più oneroso dell’estate gigliata e fino ad ora non ha mai avuto un’occasione dal primo minuto. Con l’apertura della sessione invernale di mercato è obbligatorio fare delle riflessioni. Iachini vuole capire i margini di crescita del giocatore e l’abilità di adattarsi al calcio italiano, solo il campo può dare risposte.