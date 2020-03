Champions ed Europeo: qual è oggi la situazione? A chiederselo è La Gazzetta dello Sport. Per l’Uefa, Champions ed Europa League vanno avanti, tra stadi aperti e chiusi. In caso si può ricorrere a gare in campo neutro. Decidono i governi. Per Euro 2020 è ancora presto, ma si dice che l’Italia potrebbe chiedere un rinvia all’Uefa.