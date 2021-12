Cessione Vlahovic? Ci guadagnano tutti tranne i tifosi viola. La riflessione

La dura legge del mercato

Il Corriere Fiorentino propone oggi una riflessione a firma di Sandro Picchi sul futuro di Dusan Vlahovic, che sembra destinato ad altri lidi. Si legge che una cessione del serbo nel prossimo mercato non scontenterebbe nessuno, a parte naturalmente i tifosi della Fiorentina. Le cose vanno in questo modo, o come direbbe Dante "vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare". Solo che in questo caso non fare domande è letteralmente impossibile.