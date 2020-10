Cerci racconta: “Alla Fiorentina alti e bassi ma gruppo fantastico”. E quella storia delle pernici…

Questa mattina sul Corriere Fiorentino troviamo un’intervista ad Alessio Cerci, ex calciatore viola che da qualche settimana ha scelto l’Arezzo in C per tentare l’ennesimo rilancio. Fra le tante domande a cui risponde, anche alcune legate alla Fiorentina e alla sua esperienza in viola, definita “con alti e bassi“, oltre che con un rapporto decisamente travagliato con i tifosi. Del viola a Cerci è rimasto vivido il ricordo del gruppo, che permise a quella squadra di raddrizzare una stagione complicata. E poi una menzione per quella serata di Moena, in cui furono portate via alcune pernici imbalsamate nella sera proprio del suo compleanno: “Per me è difficile rispondere, non bevo molto e quella sera ero tranquillo. Ma si tira sempre fuori il mio nome… No meglio non rispondere“.

Ora Cerci ha qualche rimpianto e la consapevolezza di aver commesso qualche errore, ma è convinto di poter dare ancora molto al calcio a 33 anni.