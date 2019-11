Cercasi Rebic disperatamente: il Milan si interroga

Lo scambio di prestiti Rebic-André Silva per ora ha portato vantaggi solo all’Eintracht Francoforte. Lo nota Tuttosport, che oggi si concentra sul croato del Milan, cui di questi tempi viene preferito persino Castillejo. 73 minuti complessivi finora, e lo spettro di una cessione a gennaio che assume contorni sempre più definiti. Eppure in Germania aveva fatto bene, così come in Nazionale.

Mai una parola fuori posto, comunque. Che sia colpa sua o di chi allena, la questione legata a Rebic va risolta al più presto dai rossoneri. Boban lo ha voluto fortemente, Ante dice di essere migliorato e di non aver avuto dubbi sull’approdo al Milan; sarà vero? Intanto, l’assenza per infortunio di Suso stasera potrebbe dare al croato ex viola una chance… Castillejo permettendo.