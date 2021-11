Cercasi qualità davanti. Da Berardi a Faivre, torna di moda Deulofeu

Viola pronti ad intervenire per puntellare il reparto avanzato

Firenze si prepara a riaccogliere Rocco Commisso di rientro dagli States. Il presidente Viola spegnerà domani 72 candeline e riceverà certamente diversi regali. Ma al suo ritorno a Firenze saranno i tifosi Viola a sperare in qualche regalo da parte sua. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina spiega come la presenza del numero uno Viola in Toscana sarà fondamentale anche per delineare la strategia gigliata sul mercato. "Con lui a Firenze sarà tutto più immediato. Perfino stabilire quanto investire su un altro esterno d’attacco di alto livello come Berardi del Sassuolo, nonostante il muro degli emiliani". Non mancano poi le alternative sulle fasce laterali: monitorati anche Faivre, Orsolini e Deulofeu. Capitolo centravanti: in pole c'è Scamacca, ma la società è al lavoro anche per provare a soffiare sotto il naso Julian Alvarez alla Juventus. Non tramontano, poi, le piste che portano a Borja Mayoral e Arthur Cabral.