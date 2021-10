Cercasi gol delle ali: la Fiorentina dipende ancora troppo da Vlahovic

I viola si aggrappano ancora troppo alle reti del suo bomber, quando invece ci sarebbero altri attaccanti su cui fare affidamento

Per Italiano le ali sono attaccanti, e come tali dovrebbero segnare. Alla Fiorentina però non è proprio così, dato che nonostante il credo dell'allenatore il 40% dei gol segnati (10) porta la firma di Vlahovic (4) e gli esterni offensivi, tranne Callejon a zero, hanno segnato un gol a testa. Non va meglio alle mezzali, perché solo Bonaventura ha realizzato una rete in questo campionato. Non che ci si possa aspettare molto, viste le carriere dei giocatori in questione: solo Gonzalez, fra i giocatori offensivi di fascia che hanno segnato finora, è andato in doppia cifra in carriera, quando giocava in Serie B tedesca. Per attaccare benissimo, come vuole l'allenatore, conclude il Corriere Fiorentino, la strada è ancora lunga.