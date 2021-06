Cercasi freschezza: il sogno viola è Guedes

Guedes ha lo stesso manager di Gattuso: Jorge Mendes

La Fiorentina, si legge, ha buoni argomenti da mettere sul piatto. Prima di tutto il manager del giocatore, Jorge Mendes, è lo stesso di Gattuso. Non va poi sottovalutata l'ambizione della società, anche se la non partecipazione a competizione internazionali rischia di essere un "handicap", lo ha fatto capire anche il padre del giocatore intervenuto a Antena 1: "Non so se se ne andrà, ma siccome non si giocano competizioni internazionali, lui è di troppo". Il neo sta proprio qui. L'ingaggio è ben al di sopra del massimo fine qui corrisposto a Ribery: in Spagna percepisce oltre 5, 5 milioni, 1,5 in più del francese.