Cercasi allenatore, tre urne da cui pescare. Da Spalletti fino a Blanc, tutti i nomi

Ormai non è più un mistero: è necessario risolvere la questione panchina. Perché altri errori, scrive La Nazione, non sono ammissibili. Commisso darà modo a Iachini di salvare la squadra prima di affidare la guida tecnica ad un profilo top, per il quale la strada si preannuncia complessa fin da subito, fra contatti e ingaggio. Primo della lista è Luciano Spalletti, che poi è anche il più difficile da raggiungere. Con l’allenatore di Certaldo anche Pochettino, Allegri e Benitez, che vorrebbero tutti una rosa da Champions al primo anno. Poi ci sono quelli sotto contratto con altri club, da Sarri a Garcia, da Juric a Gattuso, questi ultimi due più verosimili. Infine, le soluzioni più semplici, tra le quali spicca Laurent Blanc, che è libero, oppure Marco Giampaolo, reduce dal flop al Milan ma anche, prima, dall’ottimo lavoro alla Sampdoria. Profili al vaglio anche quelli di Di Francesco, in ottimi rapporti con Pradè, ed Emery.