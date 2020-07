C’era una volta il fortino Franchi: sarà la volta buona?

La vittoria viola a Lecce e quella granata contro il Genoa – scrive il Corriere Fiorentino – hanno alleggerito le pressioni in vista del confronto di questa sera. Fiorentina-Torino è una sfida fra due squadre che nel finale di campionato proveranno a riprendersi, almeno in parte, i punti lasciati per strada. Ci proveranno senza pubblico, questa volta lo storico gemellaggio fra le tifoserie non potrà essere rinnovato. Iachini vuole godersi le ultime partite sulla panchina del cuore. L’obiettivo della Fiorentina è vincere al Franchi, lo storico fortino che adesso si è trasformato in tabù. Fino ad oggi i viola hanno vinto solo 3 volte a Firenze. (…). La stanchezza per i tanti impegni si farà sentire, ma entrambe le squadre punteranno sulla tranquillità e l’entusiasmo dovuti all’ultima vittoria.

IACHINI: “DIGIUNO AL FRANCHI COLPA DEGLI EPISODI. E CI MANCANO I TIFOSI”