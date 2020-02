C’era una volta il fortino Franchi: dov’è il fattore campo?

Quello di Firenze è sempre stato, a detta di molti, uno dei campi più difficili della Serie A. Stato, appunto, perché, nota il Corriere Fiorentino in edicola oggi, adesso non sembra più così impenetrabile. Paradossalmente, sembra che l’enorme affluenza di pubblico amico metta pressione ai giocatori, che non si esprimono al meglio: solo due vittorie, una in campionato e una in coppa, due pareggi, una sconfitta. Con Montella soltanto altri due successi, per tredici gol in tredici partite. La gioventù della rosa gioca un ruolo importante in tutto ciò, ma la questione è anche tattica, con la Fiorentina che imposta un gioco tutto di ripartenza, atteggiamento meglio applicabile in trasferta. Adesso però le partite in casa contro le cosiddette big sono finite, dunque servirà far tornare il Franchi un fortino contro Brescia, Sassuolo, Cagliari, Torino, Verona e Bologna.