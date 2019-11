Centrocampo, Pulgar e Castrovilli preparano il ritorno. E serve un altro Badelj

Quel che è sicuro in vista della gara di domani contro il Lecce è il rientro di Pulgar e Castrovilli dal primo minuto dopo il turno di squalifica scontato in tandem a Verona. Ottima notizia per Montella: il cileno e il barese sono due garanzie essenziali per una squadra in cerca di certezze. Entrambi si riprenderanno il loro posto andando ad affiancare Badelj, salvo sorprese del tipo Pulgar regista e l’ex Lazio in panchina a tirare il fiato. Va da sé che Badelj dev’essere un altro Badelj rispetto a quello visto finora, si legge su Stadio in edicola oggi: la Fiorentina ha bisogno di un costruttore di gioco ispirato e concreto per risolvere i guai di rendimento.