Centrocampo: Pulgar e Badelj le garanzie, Benassi (e i giovani) l’incognita. E occhio a Borja Valero

Una Fiorentina capace di cambiare abito, dal 4-3-3 al 4-2-3-1 a seconda delle esigenze. Lo spiegò Pradè il giorno del suo ritorno e gli arrivi di Badelj, Pulgar e Boateng lo sottolineano. Il centrocampo a tre non è mai stato troppo congeniale al cileno, esploso con l’arrivo di Mihajlovic in una mediana a due. Sarà il croato il fulcro del gioco viola, mentre il Boa ricoprirà nella mente di Montella il ruolo che fu di Jovetic. L’analisi del Corriere Fiorentino si sposta anche su Benassi, che avrà un ruolo più offensivo rispetto agli altri due centrali.

Con gli arrivi ravvicinati di Badelj e Pulgar il centrocampo non è più il reparto col bisogno maggiore di interventi, considerato che rispetto ad un anno fa il livello tecnico generale è aumentato proprio grazie ai loro arrivi, e slegherà Benassi da compiti più difensivi. Se non dovessero arrivare offerte interessanti, l’ex Torino resterà in viola, mentre è segnato il futuro di Dabo e Cristoforo. Per quanto riguarda Zurkowski e Castrovilli si tratta invece del primo campionato di Serie A, e Pradè andrà alla ricerca di un giocatore più abile ed esperto nel possesso palla: in questa ottica il nome di Borja Valero va tenuto in considerazione da qui alla fine del mercato.