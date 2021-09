Centrocampo, problema abbondanza? No, una risorsa. Fin qui un solo inamovibile

A centrocampo l’unico che finora ha sempre giocato è Bonaventura

"Se per molti l’abbondanza del centrocampo viola poteva rappresentare un problema, insieme alla carenza di esterni offensivi o di un vice Vlahovic, Vincenzo Italiano è già riuscito a tramutarla in una risorsa ".

Così inizia l'analisi del Corriere Fiorentino sul momento della Fiorentina. Non è un caso che l'allenatore viola abbia sempre cambiato terzetto titolare in mezzo al campo, con l'eccezione di Bonaventura, unico a partire sempre dal primo minuto. Poi si sono visti, con minutaggi diversi, tutti gli altri interpreti del reparto. Italiano si augura di poter anche sperimentare nuove soluzioni, come l'impiego contemporaneo di Torreira e Pulgar ed il rilancio di Amrabat.