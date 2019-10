Centro sportivo, un affare da 10 milioni di euro per la nuova casa viola

Come scrive La Nazione, solo per l’acquisto dei terreni a Bagno a Ripoli l’investimento di Commisso per la realizzazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina supera di molto i 10 milioni di euro. In quell’area sorgeranno una decina di campi da calcio, una foresteria, la club house e gli uffici, e ci lavoreranno tutte le squadre maschili e femminili. Sarà il secondo centro sportivo più grande in Italia dopo quello della Lazio.