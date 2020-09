Centro sportivo: ok il tavolo tecnico con Pessina. I prossimi passaggi

Si è chiuso positivamente l’ultimo tavolo tecnico per la progettazione del nuovo centro sportivo viola che la Fiorentina ha intenzione di costruire a Bagno a Ripoli. Era erano presenti il soprintendente ai Beni architettonici della Città metropolitana di Firenze, Andrea Pessina, il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini e i rappresentanti della Fiorentina, insieme ai tecnici del Comune di Bagno a Ripoli, della regione Toscana e della Città metropolitana. Il prossimo passaggio prevede lo svolgimento della conferenza dei servizi ed il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli, necessari per l’approvazione definitiva della variante urbanistica. Il tutto entro metà ottobre, e se non ci saranno intoppi, la Fiorentina potrà iniziare i lavori di costruzione del proprio centro sportivo. Lo scrive La Nazione.