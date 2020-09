Centro sportivo: Commisso soddisfatto. Ecco quando potrebbero iniziare i lavori

Rocco Commisso – scrive il Corriere Fiorentino -è più che soddisfatto di come sta procedendo l’iter per il nuovo centro sportivo della Fiorentina e si segna sul calendario una data: il 2 gennaio, giorno entro cui potrebbero partire i cantieri veri e propri. Ieri il presidente viola ha fatto un nuovo sopralluogo a Bagno a Ripoli in compagnia del sindaco Francesco Casini e dell’architetto Marco Casamonti per vedere di persona l’evolversi dei primi lavori che riguardano la palazzina (nel pomeriggio ha seguito la rifinitura della squadra), mentre sulle modifiche apportate al progetto, per le ultime indicazioni della soprintendenza, si era già confrontato in precedenza con Casamonti.

(…)

Entro la fine del mese di settembre si chiuderà la conferenza dei servizi, in programma il 30, poi nel giro di 15 giorni la variante urbanistica verrà portata in approvazione al Consiglio comunale: salvo intoppi i lavori potrebbero partire entro il prossimo 2 gennaio.