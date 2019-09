Centro sportivo a Campi Bisenzio: ecco i costi

Sul Corriere Fiorentino si parla dell’incontro, andato in scena ieri, tra Joe Barone e il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Un summit durato quasi due ore e in cui il numero due viola sembra abbia riconfermato “l’interesse fortissimo” (commenta il primo cittadino) della società a realizzare un centro sportivo in via Allende, nell’area compresa tra Villa Montalvo e l’Asmana.

Come scrive il Corriere Fiorentino, per Commisso si tratterebbe di un’operazione da circa 10 milioni di euro che prevede la realizzazione di campi d’allenamento per la prima squadra, per il vivaio e per le Women’s, un mini stadio per la Primavera con gradinate coperte da 500 posti, palestra, area relax, foresteria, camere per i giocatori e la sede del club.

Durante il faccia a faccia sono state affrontate due questioni: quella relativa alla tempistica delle autorizzazioni e quella sull’investimento economico che non è di poco conto. Impossibile, ora, capire come e quando potrebbero partire i lavori, non c’è nulla di concreto. Quella di Campi Bisenzio non è comunque l’unica opzione che la Fiorentina sta vagliando: in ballo ci sono anche alcuni terreni a Bagno a Ripoli.