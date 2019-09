Centro Sportivo a Bagno a Ripoli, ci siamo. Ieri il primo ok da Comune e Soprintendenza

Dopo due ore di conferenza, è arrivato il primo via libera alla realizzazione del centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Un passaggio tecnico decisivo accolto con soddisfazione da Commisso, necessario per fare il primo passo e rendere definitivo l’iter urbanistico, per cui serviranno circa 9 mesi. Ora la Fiorentina dovrà procedere all’acquisto del terreno privato (22 ettari) su cui si vuole costruire il nuovo quartier generale viola, per il quale anche la Regione ha dato parere favorevole. Nei giorni scorsi c’erano stati degli incontri tra il Comune di Bagno a Ripoli, Fiorentina e Soprintendenza, durante i quali non sono emersi “profili di criticità per l’inserimento paesaggistico dell’insediamento sportivo”, parola del sindaco Casini. Dunque nell’ex area Enel sorgerà il centro sportivo viola, vicino a dove ci sarà anche la fermata della linea tramviaria 3.2. Lo riporta il Corriere Fiorentino.