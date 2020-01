Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si concentra sul reparto offensivo di Beppe Iachini, che finalmente gioca e segna, dopo una prima parte di stagione giocata senza punte (e senza nemmeno gol, diverse volte). Non è un caso che il capocannoniere, prima di Napoli, non esistesse: a tre reti Castrovilli, Milenkovic, Pulgar e Vlahovic, poco apporto dal parco attaccanti al computo delle reti. Poi, ecco Iachini e Cutrone, e la musica è cambiata. L’ex Milan ci ha messo poco ad ambientarsi e a segnare, forte del grande feeling con Chiesa, un altro giocatore rigenerato dal cambio in panchina: i due faranno coppia anche domani contro il Genoa. Infine, Vlahovic: si potrebbe pensare che venga penalizzato dall’arrivo di Cutrone, ma in realtà il ragazzo gioca meno, ma più libero, ed incide meglio sulle partite. In quattro partite, hanno già segnato tutti e tre. E allora, centr…avanti tutta!