Cena tra Ribery e Gattuso: il francese è disponibile a restare

Ribery ha teso la mano alla Fiorentina

La questione Franck Ribery potrebbe essere stata risolta ieri sera. Come scrive La Nazione, il francese, insieme all'agente Davide Lippi, ha lasciato Firenze nel pomeriggio per raggiungere la Versilia, mentre Gattuso lo ha fatto poco prima delle 21, lasciando Campo di Marte dopo aver definito anche la posizione dei suoi collaboratori. Il campione francese ha teso la mano alla Fiorentina, dando la propria disponibilità a rimanere. Dipende molto come e in che ruolo. E di questo ne parlerà direttamente con Ringhio.