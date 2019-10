Cellino: “Tonali vale 300 milioni. Pulgar? Mi hanno chiesto di invocare la squalifica, ma…”

Su La Gazzetta dello Sport troviamo un’intervista a Massimo Cellino, presidente del Brescia. Alcuni passaggi: «Della gara con la Fiorentina ho apprezzato l’arbitro Calvarese, meno la Var. Dessena? Purtroppo è una perdita importante. Mi hanno chiesto di invocare la squalifica di Pulgar, ma credo nella buona fede. Tonali? L’agente e i genitori l’altro giorno mi chiedevano di questa quotazione da 50 milioni. Ho risposto che per me vale 300, vale a dire che non voglio venderlo. Chi preme di più? In Italia tutte le big. Dall’estero Atletico Madrid, Psg e City. Ma per me è meglio che resti protagonista a Brescia».