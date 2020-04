Cecchetto: “La Fiorentina in zona Champions nella mia Donation League. Grazie, tifosi viola”

Claudio Cecchetto è stato raggiunto telefonicamente da La Nazione: il dj e talent scout si è inventato la Donation League (LEGGI), e i primi a contribuire sono stati i tifosi viola. “I tifosi della Fiorentina hanno dato il là. Davvero. I viola sono stati i primi a partecipare a questo campionato della solidarietà. Grandi, siete grandi lì a Firenze…”

Cecchetto ringrazia in particolare Carlo Conti, che gli ha fatto avere il suo video pochi minuti dopo il lancio dell’iniziativa, segnando un gol di solidarietà: “All’inizio pareva quasi imparziale, neutro, poi… poi ha tirato fuori la sua maglia della Fiorentina”. Le tre classifiche, quella delle squadre, quella dei club e quella media delle donazioni proclameranno domenica il vincitore, ma Cecchetto non chiude ad altri campionati: “Per noi che siamo tifosi sfegatati anche questo può essere un modo per sfottere i rivali della domenica…”

La Fiorentina, per ora, è in zona Champions, quarta, dietro alle strisciate. Non sarebbe male neppure nella realtà…