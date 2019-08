Ceccherini, il Brescia non ti molla. Dipende da… un altro difensore

Pazienza. Ne serve tanta al Brescia per arrivare finalmente a Federico Ceccherini, che alla Fiorentina sembra destinato ad un ruolo da comprimario (la coppia centrale titolare dovrebbe essere formata da Milenkovic e Pezzella, mentre una difesa a 3 aprirebbe più spazi). I lombardi hanno fatto dei passi avanti, ma la cessione di Vitor Hugo, scrive oggi il Corriere dello Sport, chiude le porte in uscita da Firenze. Solo l’arrivo di un altro difensore in viola potrebbe riaprire la trattativa.