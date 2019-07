Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Federico Ceccherini per la difesa del Brescia. Un discorso svincolato da Sandro Tonali, che piace alla Fiorentina ma Cellino ora come ora non intende lasciare andare. Vano il tentativo di inserire nella trattativa i cartellini di Vitor Hugo e Riccardo Saponara.