C’è vita oltre Vlahovic? Fiorentina, un esame ad altissima tensione

A Firenze va in scena la lotta per l'Europa

La Fiorentina si prepara a scendere per la prima volta in campo dopo l'operazione che ha portato alla Juventus Dusan Vlahovic. A Firenze arriva la Lazio e i biancocelesti rappresentano un vero e proprio esame per misurare lo stato mentale della Fiorentina. Entrambe le squadre arrivano alla partita dopo giorni tutt'altro che tranquilli per quel che riguarda la piazza. In toscana abbiamo assistito alle tante reazioni per la cessione dell'ormai ex capocannoniere Viola. La Lazio è una diretta concorrente per l’Europa e arriva a Firenze con alle spalle una settimana piena di tensioni: è tornata infatti altissima la conflittualità fra gli ultras e Lotito, accusato di aver condotto un mercato invernale al risparmio. Sit in e contestazioni davanti al centro sportivo di Formello e nuovi attacchi per un patron costretto da tempo a muoversi sotto scorta (come il direttore sportivo Tare). Clima perciò lontanissimo dall’essere sereno all’interno di entrambi i club. Lo scrive La Nazione in edicola stamani.