C’è una Fiorentina oltre i soliti 11. E un confessore speciale: “Fatevi trovare pronti”

Nelle ultime gare hanno giocato sempre gli stessi undici. Non banale, se si considera come tecnicamente siano 35 i giocatori a disposizione di Montella. La Nazione analizza il momento di coloro che in questo momento non sono considerati titolari in questa Fiorentina, di come vengano motivati e tenuti sempre sulla corda. Un compito non semplice, ma difficile e affascinante quanto far giocar bene la squadra. Impossibile che il resto della truppa abbia la stessa intensità e preparazione di coloro che vanno in campo, ma anche chi non ha mai giocato ha fin qui messo insieme gli stessi volumi di allenamento dei supertitolari.

Le amichevoli hanno permesso a tutti di aggiungere intensità, durata, densità e frequenza, e il principio è che nessuno deve sentirsi escluso, avendo continuamente presente che il contributo di tutti sarà nella stessa misura prezioso per raggiungere gli obiettivi. Serve anche un po’ di psicologia, Pradè gestisce i “malumori” e Nicola Caccia funge de “confessore”. E’ lui a parlare con i giocatori, che li motiva, sempre con la stessa raccomandazione: fatevi trovare pronti.