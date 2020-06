C’è solo Ribery. La Fiorentina si avvicina alla salvezza, ma la qualità lascia a desiderare

“Fiorentina, c’è solo Ribery. Il Brescia strappa il pari“. Titola così La Gazzetta dello Sport sull’1-1 tra Fiorentina e Brescia. Ecco una parte dell’analisi di Luca Calamai:

Franck Ribery ci ha provato in tutti i modi. Sette mesi dopo l’infortunio alla caviglia il campione francese ha cercato di illuminare una Fiorentina che ha confermato, ancora una volta, di avere problemi in fase conclusiva. Finisce 1-1 contro il Brescia. Un pareggio che avvicina la squadra di Iachini alla quota salvezza (ma con modesta qualità calcistica) mentre lascia Tonali e compagni all’ultimo posto in classifica. FR7, che naturalmente è calato nel finale, non ha trovato adeguate sponde in un Vlahovic inconsistente in fase conclusiva e in Chiesa che si è mangiato una clamorosa occasione da gol. Federico è stato anche ammonito e quindi salterà per squalifica la trasferta contro la Lazio. I viola all’Olimpico non avranno neppure Caceres, espulso al 26’ del secondo tempo per doppia ammonizione. È stata una gara dura come testimoniano i sette ammoniti e i due espulsi. Oltre a Caceres il direttore di gara ha allontanato dal campo anche Iachini per proteste. Il Brescia è stato in partita. Ha lottato, ha sofferto.