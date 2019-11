C’è movimento intorno a Florenzi: la Roma pensa ad uno scambio con Kessié

Con i compagni d’azzurro Florenzi ha sdrammatizzato sul momento che sta vivendo a Roma. Ma negli ultimi giorni ha sentito più volte il procuratore Lucci per capire come il mercato stesse reagendo alle reiterate esclusioni di Fonseca. Ieri è stata una giornata di voci e smentite, tra contatti con la Sampdoria e l’intervento del ds della Fiorentina Pradè che ha definito infondate le indiscrezioni su una possibile trattativa. Ma da Milano assicurano che possa prendere piede uno scambio con Kessie, a sua volta lasciato ai margini da Pioli. L’altra possibilità per Florenzi è il Napoli. Lo scrive Stadio in edicola oggi.