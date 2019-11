C’è l’annuncio: incontro con Chiesa. La Fiorentina sonda il terreno

Sono tutto fuorché netti i confini fra le ambizioni di Chiesa e la possibilità di gestirle qui a Firenze, fa perciò notizia l’annuncio di un incontro messo in agenda dalla società viola per confrontarsi con un giocatore rimasto fin qui coerente nel suo solidissimo, poco interpretabile silenzio mediatico. Un incontro, dunque: quando ancora non si sa, ma per la prima volta – scrive La Nazione – la Fiorentina, attraverso il direttore generale Joe Barone, si è posta il problema di sondare il terreno e – magari – condividere le scelte con il suo giocatore più rappresentativo. A parte ovviamente Ribery.