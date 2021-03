CdS: Sondaggio concreto della Fiorentina per S. Inzaghi

Simone Inzaghi sta trattando il rinnovo con la Lazio del presidente Lotito, ma ancora l’accordo non c’è: per il Mister, il triennale da 7,5 milioni netti a salire con i bonus legati ai piazzamenti non è abbastanza, serve un ritocco e un aggiustamento su qualche clausola. Ha preso tempo, è in scadenza e non ha fretta. Per lui, scrive il Corriere dello Sport, possibilità di guardarsi intorno, anche se non andrà al Napoli, e il sondaggio della Fiorentina, l’unico concreto, potrebbe non scaldarlo.