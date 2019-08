Cathrine, Wahiba e Melissa: quando le moglie favoriscono la riuscita di una trattativa

Questa mattina sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio viene analizzato il ruolo delle mogli, le dolci metà di calciatori o imprenditori che si inseriscono per favorire una trattativa nel mondo del calcio.

Quando Commisso ormai due mesi fa annunciò di voler rilevare la Fiorentina, tra le tante dichiarazioni, sottolineò come a facilitarlo nella decisione e nella scelta di Firenze sia stata la moglie Cathrine. Stessa sorte è capitata a Kevin Prince Boateng con la compagna Melissa, innamorata del capoluogo fiorentino come rivelato dallo stesso giocatore in un intervista negli ultimi giorni. Il benestare della showgirl ha convinto ancora di più il centrocampista ghanese.

Infine Franck Ribery, il diamante di questo mercato estivo della Fiorentina. Oltre al gran lavoro svolto dal Ds Daniele Pradè e gli intermediari di mercato, anche la moglie Wahiba (Nanà il diminutivo) ha contribuito nella decisione di Firenze vista la bellezza della città.

Grazie alle moglie Firenze ha un nuovo presidente, un nuovo centrocampista e la stella di fama internazionale in attacco.