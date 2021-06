Castrovilli, tre minuti contro il Galles che risollevano l’umore

Una telefonata gli ha cambiato l'estate, l'arrivo di Italiano lo può riportare nella sua posizione ideale: Castrovilli è più viola?

L'infortunio di Pellegrini ha ribaltato l'estate di Gaetano Castrovilli. Un sogno che pareva tramontato, gli ha spalancato le porte dell'Europeo che - scrive il Corriere Fiorentino - rendimento alla mano non si era meritato. In partenza per le Seychelles, la telefonata inaspettata del ct e Gaetano si è ritrovato sul prato dell'Olimpico. Tre minuti, ma abbastanza per cambiare l'umore del talento pugliese.