Castrovilli-Tonali: con i piedi nel futuro. A tinte viola?

Classe, talento, carattere, personalità. In due parole: Gaetano Castrovilli. Classe, talento, carattere, personalità. In due parole: Sandro Tonali. Il Corriere Fiorentino mette a confronto i due centrocampisti del momento, che nel giro di qualche mese si sono presi la ribalta della Serie A e anche la maglia azzurra. Non solo, anche le attenzioni delle big: per il bresciano Pradè e Barone ci provarono l’estate scorsa offrendo più di 30 milioni e, a gennaio, son tornati alla carica spingendosi fino a quota 50. Una follia, ma ragionata, scrive il quotidiano. E chissà che oggi Cellino non si sia pentito di quel «no», perché oggi Juve ed Inter anche a causa della crisi post-Covid, non si spingono più verso quelle cifre. Se Tonali partirà sicuramente in estate, Castrovilli è stato blindato dalla Fiorentina: Commisso vuol farne una bandiera, Pradè ha respinto ogni offerta come quella del Napoli che a gennaio arrivò a mettere sul piatto circa 40 milioni.