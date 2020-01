Castrovilli, tutto ok. Difficile però vederlo già con la Juve

Un sospiro di sollievo. Da ieri Gaetano Castrovilli è tornato al Centro Sportivo, dopo che tutti i test svolti hanno escluso ulteriori: già gli accertamenti svolti in ospedale erano stati negativi ma anche il fisico, come ha dimostrato ieri, ha reagito nella maniera migliore. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio il centrocampista continuerà nel suo lavoro personalizzato e domani saranno fatte ulteriori valutazioni per sancire (venerdì o sabato) il rientro in gruppo del giocatore. Non sarà oggi a seguito dei compagni per la trasferta di Coppa Italia, e sembra difficile un suo impiego domenica a Torino contro la Juventus. Più probabile un ritorno l’8 febbraio a Bergamo.