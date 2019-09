Castrovilli scomoda Antognoni. Ma Montella lo incorona e Mancini si sfrega le mani

Il migliore in campo della Fiorentina per la terza sfida consecutiva. Gaestano Castrovilli ha convinto Montella. Come scrive il Corriere Fiorentino, l’approvazione dell’Aeroplanino al centrocampista ex Bari e Cremonese è arrivata dopo averlo visto due allenamenti a Moena. Ad oggi in Serie A è il centrocampista con più passo, e se segnerà qualche gol “potremo avere un degno erede di Antognoni”. Un’investitura importante, sotto anche gli occhi del ct Mancini che si è gustato Fiorentina-Juventus dagli spalti del Franchi.

Anche La Nazione lo incorona: il paragone tra il ragazzo delle Murge e quello che ‘giocava guardando le stelle’ è ad alto rischio. Ma Montella non è sorpreso del suo numero 8 perché gioca sempre a testa alta. Il futuro è dalla sua parte e sorride anche Mancini in chiave nazionale, perché un giovane italiano in chiave azzurra è sempre merce rara. Il rischio è quello di aggiungere ulteriori responsabilità sulle sue spalle, ma considerata la sua naturalezza nell’essere così sicuro e incisivo…