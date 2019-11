Castrovilli salva tutto, ma la Fiorentina resta nel limbo

La Fiorentina resta tra le squadre alla ricerca di una dimensione definitiva, tra la terra di mezzo e il paradiso, che non si dà pressioni e vive alla giornata consapevole di avere tanti margini di crescita. Così il Corriere Fiorentino analizza il pari viola contro in Parma, che significava per entrambe dare uno slancio europeo alla classifica. Ma i ducali in trasferta erano e si confermano tostissimi, nonostante l’emergenza.

Montella stavolta e la gioca con una formazione più offensiva del solito, ma nel primo tempo il lungo possesso palla viola non trova mai sbocchi. Ritmi bassi e al primo errore Gervinho fa 0-1. Nella ripresa serve un inserimento alla Gerrard di Castrovilli, un altro gol di testa in tuffo. Non bastano gli inserimenti di Vlahovic e Pedro, domenica a Cagliari la Fiorentina capirà se può fare il salto di qualità o è destinata a restare nel limbo.