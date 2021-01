Castrovilli, ora i numeri sono un problema: i gol del 10 mancano da troppo tempo

Quello di Gaetano Castrovilli potrebbe alla fine rivelarsi un problema non da poco. Con il 10 sulle spalle, punto fermo della rosa, praticamente sempre utilizzato come titolare (14 volte su 15). Il Corriere Dello Sport si sofferma sulle sue parole a fine partita, analizzando anche i numeri del centrocampista: quattro reti in campionato, come Vlahovic, ma il gol manca da troppo tempo, da quel 25 ottobre contro l’Udinese in cui mise a segno una doppietta. Numeri ormai lontani nel tempo, se pensiamo che proprio da quella data, quindi più di due mesi, la Fiorentina non riesce a vincere in casa: c’era ancora Iachini allora e con Prandelli sono arrivati i successi di Udine e Torino in trasferta. E già cinque partite con il nuovo allenatore in panchina hanno portato solo 4 punti sui 15 disponibili. E i gol? Il problema è allargato a tutta la squadra: solo tre marcature, di cui due su rigore.