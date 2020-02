L’ultima visita di controllo ha confermato le buone sensazioni su Gaetano Castrovilli che dalla prossima settimana riprenderà gli allenamenti col gruppo. Ieri il centrocampista è andato a Roma col medico Luca Pengue per una visita prevista secondo il protocollo da seguire in casi. L’esito è stato positivo. Domani contro la Juventus non sarà a disposizione, ma Iachini potrà schierarlo contro l’Atalanta sabato prossimo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.