Castrovilli, numeri migliori di Pepito Rossi. C’è lui al centro della Fiorentina

Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, Gaetano Castrovilli, in occasione del primo gol all’Udinese. Non deve essere stata una settimana tranquilla, per via delle critiche ricevute dopo lo Spezia, e da qui la decisione di esultare in maniera abbastanza piccata prima di rivolgere la dedica all’amico Ribery. Un inizio sfavillante per Castro, che ha eguagliato l’avvio di Pepito Rossi nella stagione 13/14, per poi superarlo, come pronosticatogli nell’intervallo da Venuti. Sei punti su sette della Fiorentina portano la sua firma, e il dieci è dappertutto: decimo posto, dieci gol fatti, dieci subiti. Il rinnovo appare scontato, si stanno facendo grandi passi in avanti, mentre si avvicina anche la chiamata agli Europei: continuando così, nulla è impossibile. Lo scrive La Nazione.

E ANCHE MILENKOVIC STABILISCE RECORD