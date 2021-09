Castrovilli, notte in ospedale: niente di rotto ma salterà l’Inter

Il punto sulle condizioni del numero 10 viola

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si fa il punto sull’infortunio di Gaetano Castrovilli, uscito al 25’ dopo aver sbattuto violentemente contro il palo. Il centrocampista viola è rimasto a terra per un paio di minuti abbondanti e solo grazie all’intervento dello staff medico è riuscito a rimettersi in piedi, però alla fine il dolore gli ha impedito di riprendere la partita: cambio con Duncan e ritorno negli spogliatoi, poi passaggio immediatamente susseguente all’ospedale per gli accertamenti necessari che hanno confermato una forte contusione al fianco destro, ma la buona notizia è che non c’è interessamento delle costole e niente di rotto. Castrovilli ha trascorso la notte in ospedale in osservazione, così da procedere con nuovi controlli stamani: chiaramente è fuori causa per l’Inter che arriva al Franchi tra appena quarantotto ore.