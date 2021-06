Castrovilli last-minute, l’Europeo per riscattare una stagione sottotono

Mai rinunciare a delle vacanze è stato più piacevole: a Castro l'occasione di rialzarsi sul palcoscenico continentale

Una stagione difficile, una vacanza rigenerante. Se non che a un certo punto della mattinata di ieri il telefono di Gaetano Castrovilli ha squillato, e la chiamata della Nazionale, bisognosa di un sostituto per l'infortunato Pellegrini, è stata accettata. Stasera contro la Turchia ci sarà anche Castrovilli, dalla panchina con tutte le probabilità, ma di nuovo parte del gruppo dal quale era stato escluso dopo l'ultima amichevole in Sardegna contro San Marino. Prima Pessina, adesso Castrovilli. Che ha l'occasione di riscattare in azzurro una stagione al di sotto delle aspettative, alla lunga schiacciato da quel numero 10 che gli aveva regalato tanti sorrisi nelle prime uscite. Ci sarà anche un po' di viola in un'Italia matura, ma che ha bisogno della verve dei più giovani, e può arrivare in fondo. Non male, a soli 23 anni. Gattuso osserva con attenzione, per capire se potrà far ruotare intorno a Gaetano la nuova Fiorentina. Lo scrive La Repubblica, edizione Firenze.