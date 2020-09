Castrovilli, la prima con la 10 sotto gli occhi di Antognoni. Poi spazio al rinnovo

Fiorentina-Torino sarà per sempre nei ricordi più dolci per Gaetano Castrovilli. Come viene riportato da La Repubblica Firenze, questa sera il classe 1997 completerà la linea di reparto giocando nel suo classico ruolo di interno di centrocampo. Ma per Gaetano stasera sarà un’emozione particolare visto che per la prima volta da quando è a Firenze indosserà la maglia numero dieci sotto gli occhi di Antognoni, e del presidente Commisso. Una volta finito il mercato ci sarà modo anche di allungare e adeguare ulteriormente il contratto fino al 2025. Davanti a lui invece ci sarà il fuoriclasse che sulle spalle porta il numero 7 e che avrà il compito anche questa sera di guidare la Fiorentina con la sua classe, Franck Ribery. Il francese però questa sera ha un obiettivo particolare, segnare il suo primo gol all’Artemio Franchi.

