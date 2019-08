Castrovilli incedibile per Montella. Il centrocampo resta affollato: Dabo e Cristoforo non hanno offerte

Non solo potenziali acquisti, ma anche conferme e cessioni per gli “esuberi”. Tuttosport in edicola stamani scrive della conferma in viola per Sottil, Venuti e Castrovilli: quest’ultimo per Montella è considerato incedibile. Chi non farà sicuramente parte della rosa sarà invece Eysseric, destinato a tornare in Francia (Tolosa o Rennes). Si cercano acquirenti anche per Dabo e Cristoforo, che potrebbero dare il via libera all’acquisto di Rafinha, mentre è saltato il passaggio di Thereau all’Esteghal.