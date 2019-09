Castrovilli incanta, Ribery si sente: per la Fiorentina un bel punto di partenza

A Firenze la Vecchia Signora si è fermata, e le è andata pure bene. Il Corriere Fiorentino analizza così il pari tra Fiorentina e Juventus, e sottolinea come contro la squadra che da otto anni domina il campionato ai viola lo 0-0 va stretto. Una prova che va oltre il primo punto stagionale: gioco, coraggio, sensazione che il gruppo segua compatto le indicazioni dell’allenatore, anch’egli coraggioso nelle scelte iniziali. Stupisce tutti con Chiesa-Ribery davanti, ma la cosa più importante sta nei tre difensori che rivedremo spesso perché danno protezione a Dalbert e Lirola. Poi c’è Castrovilli, sempre meno promessa e sempre più certezza. Sotto gli occhi di Mancini il classe ’97 ha tirato fuori una prestazione da urlo, e anche Ribery all’esordio dal 1′ non ha deluso. L’unica cosa che si è fatta sentire è la mancanza di una prima punta, ma per ora va benissimo così.