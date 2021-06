Castrovilli in nazionale: decisiva la chiamata di Antognoni

Antognoni ha avviato contatti diretti con la Federazione Italiana

C'è anche un po' di Fiorentina nell'Italia di Roberto Mancini agli Europei. Gaetano Castrovilli è stato aggregato al gruppo azzurro in seguito all'infortunio di Pellegrini. Come scrive Repubblica Firenze, Giancarlo Antognoni è stato decisivo per la chiamato del numero dieci viola in nazionale. Il club manager gigliato, si legge, è stato uno dei pochi in dirigenza ad avviare canali diretti con la Federazione: "Gaetano se lo meritava" ha detto Antognoni lunedì sera a margine delle Olimpiadi Metropolitane dello Sport. Certo, il numero 10 viola è sempre stato in pianta stabile nella lista di Mancini, ma sicuramente il pensiero di Giancarlo, sempre influente nonostante qualcuno cerchi di minimizzare la questione, è risultato importante.