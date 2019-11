Castrovilli, il principe azzurro. E Minervino Murge prepara un premio speciale

Gaetano Castrovilli è stato il primo ad arrivare a Coverciano per il ritiro della Nazionale. Prima convocazione e un mezzo sorriso che tradiva i postumi del tritacarne di Cagliari. Con tutta probabilità Mancini lo farà esordire già venerdì contro la Bosnia Erzegovina. Lo sperano tutti anche a Minervino Murge, paese natale del centrocampista viola, dove a dicembre è già stata organizzata una festa per lui. In quell’occasione il sindaco Lalla Mancini potrebbe convocarlo in sala consiliare per consegnarli un premio speciale in qualità di cittadino onorario. Lo scrive La Nazione.