Castrovilli: “Fiorentina e nazionale, sogno il percorso di Antognoni”

Gaetano Castrovilli, forse la nota più lieta di questa stagione viola, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio. Il giovane centrocampista gigliato ha speso parole al miele per tutta la dirigenza e per il Presidente Commisso, esprimendo grande soddisfazione per la fiducia e per il prolungamento del contratto:

La società ha investito molto e continuerà a farlo, anche nelle infrastrutture. Sono certo che la Fiorentina, in futuro, potrà togliersi grosse soddisfazioni.

Senza dimenticare la figura di Antognoni, definito un modello:

Per me sarebbe un sogno diventare una bandiera della squadra. Mi piacerebbe ripercorrere la carriera di Antognoni, con il club e con la nazionale. Ma sono ancora molto giovane, devo dimostrare tutto.

Nella sua testa sono ancora nitidi tutti i sacrifici e tutte le rinunce del passato, momenti difficili superati grazie al supporto totale della famiglia. Ma altrettanto chiare sono le reminiscenze delle prime gioie in maglia viola. In cima alla lista, senza dubbio, c’è la rete realizzata a San Siro contro il Milan. Quest’ultima è definita l’emozione più grande della sua carriera e la ciliegina sulla torta di un percorso fantastico partito da lontano.