Castrovilli è sicuro, non parte. Anzi, prolunga: ecco il piano della Fiorentina

Gli assalti ci sono stati, concreti, come quello dell’Inter a gennaio. Ma la Fiorentina è sempre stata categorica, Castrovilli non parte perché ha un talento sconfinato e perché crede nel progetto. Tant’è che Michelangelo Minieri, suo procuratore, sta lavorando ad un ulteriore rinnovo che porterebbe l’accordo fino al 2025. Lo stesso Gaetano, che vive con la sua Rachele, tra una partita e l’altra a Fortnite, legge delle voci su di lui ma ci ride su: vuole rimanere, anche per convincere il CT Mancini. Inoltre, Iachini sta lavorando su di lui per farlo svoltare anche sotto porta; dice l’allenatore viola che il talento di Minervino Murge ha 8-10 gol a stagione nelle gambe. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.