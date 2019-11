Castrovilli e Pulgar squalificati: a Verona il “carpe diem” di Zurkowski e Cristoforo

Contro il Verona, Montella dovrà fare a meno degli squalificati Pulgar e Castrovilli. Attenzione, allora, a Zurkowski e Cristoforo, scrive La Nazione. Il primo, in due gare, ha collezionato 10 minuti più recupero: uno con la Juve, 9 con l’Udinese. Il secondo, invece, rincorre ancora il debutto stagionale. Dabo non ha mai varcato il tunnel del Franchi. A Verona, dovrà essere bravo Montella a ridisegnare il centrocampo nella maniera più efficace. Se Benassi, infatti, con quella sua capacità di infilarsi tra le linee, spingendosi anche nell’area piccola avversaria, una chance a Zurkowski permetterebbe di conoscere quel ragazzo che lo stesso tecnico ha riempito di elogi. Lo ha provato a lungo nell’amichevole di sabato scorso contro l’Entella, concedendogli il cambio solo nei minuti finali. Che possa essere stata quella una indicazione? Possibile, tenuto conto che sia in un ipotetico 3-5-2, il modulo tattico usato con maggiore frequenza nell’ultimo periodo, che in un 4-3-3 accanto a Badelj nelle vesti di metronomo, il polacco potrebbe trovare un’ottima collocazione, magari proprio insieme all’ex Torino. Cogliere l’attimo: a Verona il “carpe diem” di Zurkowski e Cristoforo.